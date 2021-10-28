Югорчанка хотела торговать газом, но была обманута на 320 тысяч рублей

Жительница Белого Яра наткнулась в интернете на ролик, где президент рассказывал о торговле газом на бирже. Женщину заинтересовало такое предложение, и она перешла по ссылке и ввела свои данные.

Через какое-то время ей позвонили и предложили помощь в бизнесе. Следуя указаниям, она установила на телефон «Киви кошелек» и приложение для покупки криптовалюты. Недолго думая, жертва мошенников совершила покупку криптовалюты на 12 тысяч рублей.

После совершения первого платежа ее перевели на другого оператора. Там ей сказали, что чем больше вложения – тем больше прибыль. После этой информации потерпевшая пошла в банк и оформила кредит на 520 тысяч рублей

Полную сумму перевести так и не удалось. После первого перевода в размере 300 тысяч рублей банк заблокировал дальнейшие операции по карте и уведомил клиентку мошеннических действиях. Потерпевшая написала заявление в полицию.

«По данному факту сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщила Пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району