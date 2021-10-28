Заместитель губернатора ХМАО заявил, что система QR-кодов начнется с 30 октября

Система QR-кодов придет в Сургут с начала нерабочей недели – об этом в прямом эфире заявил заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Это означает, что невакцинированные горожане и люди без свежего отрицательного ПЦР-теста или справки о медотводе не смогут попасть в организации торговли (за исключением аптек и магазинов, реализующих устройства и средства связи, продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости), и при осуществлении деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

«С учетом введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вне зависимости от муниципалитета применяются требования по проверке QR-кодов», — прокомментировал он.