В Сургутском районе из-за коронавируса отменили бардовский фестиваль

Традиционный фестиваль бардовской песни в Высоком Мысу (Сургутский район) вновь отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом рассказали администрации официального сообщества мероприятия во «ВКонтакте».

«Уважаемые любители бардовской и авторской песни, оставайтесь крепки духом, здоровы, и преданы своему творчеству!» – указано в посте.

Несмотря на то, что планы в очередной были изменены коронавирусом, «Централизованная система» муниципалитета предлагает направить всем бардам направить заявки на профессиональную съемку выступления, чтобы вставить видео в трансляцию.