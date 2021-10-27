В Сургуте открыли еще четыре центра для вакцинации от ковида и гриппа

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Сургуте продолжает расти. Сегодня в поликлиниках наблюдается 4 630 человек, из них 664 – дети. Осложнение в виде пневмонии выявили почти у одной тысячи сургутян. Более 50 процентов поражения легких выявляют примерно в трех-пяти случаев в сутки.

«Усилились дополнительными специалистами. В понедельник встречались с нашими клиническими ординаторами сургутского мединститута, сегодня этих аккредитованных врачей мы приглашаем для работы. Они будут заниматься плановой деятельностью, вакцинацией. В среднем таких специалистов планируем привлечь по 20 человек в каждую поликлинику», - рассказал главный врач поликлиник №1 Максим Слепов.

Также в борьбе против ковида задействован персонал из сургутского кожвендиспансера и городского врачебно-физкультурного и психоневрологического диспансеров.

В Сургуте наблюдаются хорошие темпы вакцинации, по словам главного врача поликлиники №1 Максима Слепова. В среднем каждый день прививается от двух до трех тысяч жителей города. Вчера получили вакцину впервые – 1900 человек, 700 – вторую дозу и 300 ревакцинировались. Всего привитых сургутян – 163 тысячи, что составляет 70 процентов от плана.

В городе есть несколько вакцин от ковида: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и в небольших количествах «КовиВак». Кроме того, планируется регистрация прививки для подростков – «Гам-Ковид-Вак-М». Добавим, что кормление грудью исключили из противопоказаний к вакцинации «Спутником V»

Напоминаем, недавно в Сургуте открыли дополнительные пункты вакцинации в ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «City Centre». На этой неделе стали прививать от ковида и гриппа в торговых центрах «Союз», «Агора», «Взлетный», «Сибирь».