В сургутской колонии осужденные делают вольеры для собак

Сургутские осужденные делают вольеры для бездомных собак по заказу общественного волонтерского движения «Дорога домой». Всего на производстве задействовано 10 человек. Общая стоимость будок – порядка полмиллиона рублей.

«ФКУ ИК – 11 уже не в первый раз сотрудничает с приютом «Дорога Домой», который организован на базе пункта временного содержания (отлова). Опыт подобного производства в исправительном учреждении имеется: за 2020 год, осужденные изготовили более 250 будок, которые поставлялись заказчику качественно и в срок, а в 2021 году приют получит 350 готовых вольеров», – сообщает пресс-служба УФСИН России по Югре.