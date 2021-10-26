Начальником дорожно-транспортного управления Сургута стала Анна Коршунова

Глава Сургута Андрей Филатов назначил начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства. Должность заняла Анна Коршунова.

«У нее два высших образования, одно из которых профильное. Более 20 лет проработала в МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», начиная с должности ведущего специалиста до начальника отдела контроля качества ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети. В департаменте городского хозяйства Анна Коршунова будет курировать ремонт и содержание сургутских автодорог, а также работу общественного транспорта», - сообщили в пресс-службе сургутской мэрии.

Напомним, пост главного дорожника города был вакантным после отставки Алексея Кононенко в сентябре 2021 года.