В дачных кооперативах Сургута отключат электричество на несколько часов

Завтра, 27 октября, в 12 дачных кооперативах Сургута с 10:00 до 14:00 отключат электроэнергию для проведения плановых работ по повышению надежности электроснабжения.

Без света останутся СОК-4, Ручеёк-2, Гвоздичка, Кооператор, Монтажник-40, ПСОК-8, СОНТ-5, Ручеёк1, Геологоразведчик, СТ-7, СНТ-3, Магистраль.

«Теперь жители частного сектора Сургута могут оперативно узнавать о плановых и аварийных отключениях посредством QR-кода, который можно найти на сайте СГЭС в разделе Службы энергетических услуг (СЭУ). С его помощью следует перейти в приложение Viber и стать участником сообщества. На данный момент воспользоваться новой технологией могут жители сразу 26 посёлков и микрорайонов города», – рассказали в пресс-службе «Сургутские городские электрические сети»

Также необходимую информацию по отключениям электроэнергии сургутяне могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35, 8-800-200-02-7 (звонок бесплатный).