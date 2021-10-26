В Сургуте подпишут соглашении по реконструкции железнодорожного вокзала

В четверг, 28 октября, в Сургуте состоится подписание соглашения по реконструкции вокзальных комплексов между правительством Югры и ОАО «РЖД». Ожидается, что подписи под документом поставят заместитель губернатора региона Евгений Адамов и представитель Свердловского отделения РЖД.

Как сообщалось ранее, железнодорожный вокзал Сургута планируют начать реконструировать в 2022 году, работы продляться до 2025 года. После этого площадь вокзала и пассажиропоток удвоятся. В 2023 году по этому же соглашению начнется строительство вокзала в Пыть-Яхе.

Инвестиционное предложение ОАО «РЖД» поступило в правительство региона в июне этого года.