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​Все готово к старту: соглашение о реконструкции сургутского вокзала подпишут на этой неделе

В Сургуте подпишут соглашении по реконструкции железнодорожного вокзала

​Все готово к старту: соглашение о реконструкции сургутского вокзала подпишут на этой неделе
Фото: Р.Нуриев

В четверг, 28 октября, в Сургуте состоится подписание соглашения по реконструкции вокзальных комплексов между правительством Югры и ОАО «РЖД». Ожидается, что подписи под документом поставят заместитель губернатора региона Евгений Адамов и представитель Свердловского отделения РЖД.

Как сообщалось ранее, железнодорожный вокзал Сургута планируют начать реконструировать в 2022 году, работы продляться до 2025 года. После этого площадь вокзала и пассажиропоток удвоятся. В 2023 году по этому же соглашению начнется строительство вокзала в Пыть-Яхе.

Инвестиционное предложение ОАО «РЖД» поступило в правительство региона в июне этого года.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 110, комментариев: 0
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