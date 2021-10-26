Тиктокер из Сургута Максим Битаров поучаствовал в программе «Русский Ниндзя»

Сургутский тиктокер с восемью миллионами подписчиков Максим Битаров поучаствует в экстремальном шоу на СТС «Русский Ниндзя». Ведущими будут Моргенштерн, Ида Галич, Василий Артемьев.

Отмечается, что старт намечен на 27 октября. Съемки эпизодов проходили в Олимпийском парке. Участникам шоу необходимо будет пройти четыре этапа, где финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире. Площадку для испытаний собирала бельгийская команда.