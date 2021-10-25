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​«Второй локдаун мы не переживем»

Представители фитнес-клубов Сургута обратились к окружным властям с просьбой не закрывать их

​«Второй локдаун мы не переживем»
Фото: pixabay.com

Представители фитнес-клубов Сургута обратились к окружному правительству с просьбой не закрывать их во время возможного локдауна. По словам бизнесменов, они не выдержат прошлогодний сценарий, когда спортивные центры не работали около пяти месяцев. Также на встрече с представителями СМИ они обратили внимание на важную социальную ответственность – выплату заработной платы сотрудникам.

«Мы хотим выразить свою готовностью к сотрудничеству с органами власти. Хотим донести многие вещи, избежать тех ошибок, которые были допущены при введении прошлого локдауна. И первая причина этому даже не то, что мы потерпим убытки. Связана она с тем, что фитнес – это здоровье», – отметил директор ФК «Реформа» Александр Галюта.

Представители утверждают, что фитнес-клубы безопасны, они соблюдают все санитарные нормы – предварительно загружают залы и записывают клиентов, обеспечивают социальную дистанцию, измеряют температуру, предоставляют СИЗ, регулярно фильтруют воздух в помещениях и следуют требованиям Роспотребнадзора и постановлениям округа. Кроме того, они полностью согласны с введением системы персональных QR-кодов.

«После заболевания люди приходят к нам и восстанавливаются, даже после того же коронавируса. И, конечно, финансы – это неотъемлемая часть жизни, как все понимают. И когда нас в прошлом году закрыли на пять месяцев, предприниматели, которые связаны с фитнесом, были на грани выживания. Хотелось бы донести руководителям округа, что второй локдаун мы не переживем», – рассказала представительница фитнес-клуба «Мастерская тела» Юлия Вишняк.

Напомним, что 1 апреля 2020 года все общественные заведения в Югре, в том числе и фитнес-клубы, были закрыты постановлением губернатора Натальи Комаровой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Только спустя пять месяцев спортивные центры смогли открыть свои двери для посетителей, хоть и с ограничениями.

Отметим, что сегодня Наталья Комарова анонсировала введение в регионе новых ограничительных мер.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 551, комментариев: 4
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 18:12
Ни кто закрывать не собирается! Просто посещать могут те, кто ответственно подходит не только к своему но и заботится о других. Те кто привился.
Сергей Б Albert Leonov
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Сегодня в 18:41
Шел бы ты Альберт раком по буеракам со своей сталинской заботой.
Сергей Б
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Сегодня в 18:47
А представителям фитнес-клубов Сургута, ну что можно сказать: денег нет, но вы держитесь.
Albert Leonov Сергей Б
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Сегодня в 20:27
Сам вакцинировался, ходи в спортзал.. Как я и другие тысячи горожан.
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