Ребенок, получивший ранение в детской больнице Нижневартовска, переведет в травмцентр Сургута

10-летний пациент детской больницы Нижневартовска, ранивший себя из пистолета деда, стабилен и переведет в Сургутский травмцентр.

«Состояние ребёнка стабилизировалось. 24 октября он был транспортирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для специализированного лечения. Руководство детской окружной больницы будет следить за дальнейшей судьбой мальчика. Мы держим связь с коллегами и в случае необходимости всегда готовы оказать помощь», - сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Происшествие случилось днем 22 октября. За мальчиком, который приехал из Сургутского района и проходил лечение в онкоотделении, приехал дедушка. По версии следствия, у мужчины был с собой травматический пистолет, который оказался в руках у ребенка, и он случайно выстрелил. Очевидцы рассказывают, что после случившегося медицинская помощь понадобилась дедушке мальчика.

Жизнь пострадавшего спасали лучшие хирурги региона – после многочасовой операции состояние ребенка удалось стабилизировать.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.