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Пермяк нашел в Сургуте чужую карту и потратил деньги: мужчина ждет суда

В Сургуте будут судить уроженца Пермского края за растрату денег с чужой карты

Пермяк нашел в Сургуте чужую карту и потратил деньги: мужчина ждет суда
Фото: pixabay.com

Пермяк нашел в Сургуте чужую карту и решил потратить деньги на свои нужды. С помощью бесконтактного платежа, который не требовал введения пин-кода, мужчина оплатил свои покупки в магазине и поход в парикмахерскую. Установлено, что общий ущерб владельца карты составляет шесть тысяч рублей.

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пермского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает прокуратура города.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 138, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:45
А может он отдаст потраченное и не надо огород городить

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