Служба крови Сургута присылает донорам СМС с благодарностями

Доноры Сургута теперь будут получать СМС с благодарностями, если их кровь помогла другому человеку. Такой способ коммуникации ввели 18 октября и пока он работает в тестовом режиме, вскоре новшество доберется до Нижневартовска и Нефтеюганска.

«Такой способ обратной связи с донорами мы увидели у коллег из других регионов. Нам важно поддерживать постоянную коммуникацию между Службой крови и донорами. Люди хотят знать, что усилия были не напрасны, и их благородное действие напрямую помогло врачам спасти жизнь пациента. Услышать «Спасибо!» на станции переливания крови - это одно, а после получения такого сообщения возникают совершенно другие эмоции», – комментирует главный врач Юрий Чемакин.

Отмечается, что за первую неделю благодарность получили более 50 доноров.