В Сургуте под наблюдением с ковидом находятся 4,5 тысячи человек

Сегодня под наблюдением в поликлиниках Сургута находятся 4,5 тысячи человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция», 620 из них – дети. Об этом в субботу, 23 октября, рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

С середины недели число заболевших значительно выросло. В среду, 20 октября, Максим Слепов сообщал о том, что под ковид-наблюдением находятся 3,5 тысячи человек, из них более 500 детей.

У каждого пятого, 817 человек, заболевание осложненно пневмонией.

Напомним, амбулаторные ковид-центры города перешли на круглосуточный режим работы. Ежедневно здесь проводится порядка 200 КТ-исследований. Это позволяет облегчить работу стационара – пациент прибывает с уже установленным диагнозом.

В ковид-госпитале, рассчитанном на 800 коек, лечатся более 750 человек. «Администрация города выделила дополнительно корпуса в «Олимпии», куда переводятся выздоравливающие пациенты. Также департамент здравоохранения города работает над формированием порядка 200 дополнительных коек в одном из учреждений. Сегодня мы работаем на износ», - подчеркнул Максим Слепов.

Поставить прививку от ковида и гриппа можно во всех поликлиниках города и крупных ТЦ. Сегодня дополнительный пункт вакцинации открылся в «Сургут Сити Молле».