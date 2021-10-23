Минздрав разрешил: прививку от гриппа и ковида можно ставить одновременно

В субботу, 23 октября, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» открыли дополнительный второй пункт вакцинации. Теперь в торговом центре привиться от ковида можно в двух пунктах. Также кабинет работает в ТРЦ «City Centre» на проспекте Ленина.

Стационарные пункты вакцинации действуют во всех поликлиниках города. Только в поликлинике №1 открыто шесть таких кабинетов. Сейчас в пунктах вакцинации можно одновременно поставить прививку от ковида и от гриппа.

«Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и от гриппа. Соответствующие испытания завершились. В Сургуте во всех пунктах прививают и от ковида, и от гриппа. Только вакцинация детей проводится в детских поликлиниках», - рассказал главный врач первой поликлиники Максим Слепов.

Продолжается работа мобильных бригах по вакцинации на предприятия. Выезды проводятся по заявкам от работодателей. Активно в этом участвуют градообразующие предприятия, такие как Сургутнефтегах и Газпром.

Сегодня в Сургуте от ковида привиты 170 тысяч человек – это 73 процента от плана. Ревакцинацию прошли 7,5 тысячи горожан.