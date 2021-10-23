Первый сильный снегопад пройдет в Сургуте на грядущей неделе

На следующей неделе в Сургуте ожидается первый сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти со среды по воскресенье. Предприятия города, ответственных за содержание дорог, прошли проверки по готовности оборудования к зимнему периоду.

«На расчистку, уборку и вывоз снега выйдут 139 единиц техники. Это тракторы МТЗ-80, комбированные дорожные машины КДН, грейдера, фронтальные погрузчики и самосвалы. В случае необходимости будут заключены дополнительные контракты на привлечение техники для вывоза снега. Для борьбы с гололедом городские дорожные службы заготовили 40 тысяч тон пескосоляной смеси», - сообщили в пресс-службе администрации города.