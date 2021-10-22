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СМДТ подготовил скидку для привитых от коронавируса сургутян

Вакцинированные жители Сургута могут посетить спектакль «Коварство и любовь» со скидкой

СМДТ подготовил скидку для привитых от коронавируса сургутян
Фото: СМДТ

Привитые от коронавируса сургутяне могут посетить один из спектаклей драмтеатра со скидкой, если предоставят сертификат в кассе. Так, по сообщению пресс-службы учреждения, при очной покупке билета на постановку «Коварство и любовь», стоимость для таких горожан снизится на 300 рублей.

Напомним, что два показа спектакля пройдут уже в эти выходные – 23 и 24 октября. При покупке билета также можно воспользоваться «Пушкинской картой». Информацию о том, куда еще можно сходить в эти выходные, можно увидеть в нашей еженедельной афише.


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22 октября в 16:46, просмотров: 1681, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
22 октября в 17:40
«Вакцинированные жители Сургута могут посетить спектакль «Коварство и любовь» со скидкой».

Это сплошное коварство и никакой любви.
Сергей Б
не нравится
22 октября в 17:41
Ну или продажная любовь.
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