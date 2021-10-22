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Депутаты Сургутского района внесли корректировки в бюджет для развития соцобъектов

В Думе Сургутского района состоялось заседание по поправкам в бюджет

Депутаты Сургутского района внесли корректировки в бюджет для развития соцобъектов
Фото: dumasr.ru

20 октября в Думе Сургутского района прошло заседание депутатских комиссий, на котором обсуждалось внесение поправок в бюджет муниципалитета. По словам председателя районного парламента Валентина Полторацкого, народные избранники рассмотрели все нововведения досконально.

Исходя из корректировок, можно сделать вывод о том, что бюджет района на 2021 год увеличился на 108 млн рублей и составляет 13 млрд. 211 млн рублей. Основные расходы направлены на улучшение важных сфер для жизни жителей Сургутского района – образование, культура, спорт, ЖКХ.

Наиболее необходимые проекты, на которые будут выделены деньги – это ремонт дорог (в нем нуждаются Солнечный, Лянтор и Барсово), благоустройство территории МКДЦ Барсово, ремонт белоярской школы №3, завершение строительства спортобъектов в Сытомино, поставка дров жителям из дальних поселений, перевод котельных на газ в Лямина, Сытомино и Высоком Мысу.

«Мы одобрили увеличение расходов на перевод котельных с мазута на газ в поселениях Лямина, Сытомино и Высокий мыс, выделили 24 миллиона рублей на приобретение спецтехники для обслуживания уличной дорожной сети, средства на покупку дров для жителей Лямина и Сытомино, а также на ремонт общеобразовательной школы №3 в поселке Белый Яр и по ряду других направлений», – прокомментировал спикер Думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Отмечается, что окончательное голосование по этому вопросу пройдет сегодня,22 октября, на втором заседании думы.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 125, комментариев: 0
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