Пожилая сургутянка хотела любви и семейного счастья, но нарвалась на мошенника

Пенсионерка из Сургута потеряла много денег из-за «офицера из США». С аферистом женщина познакомилась на сайте знакомств – мужчина рассказал ей, что якобы скоро он уйдет в отставку и приедет в Россию. Злоумышленник легко обольстил наивную горожанку, обещая создать с ней семью и общаясь с ней по скайпу.

В один из дней мошенник сообщил, что хочет перевезти к ней вещи заранее. Однако есть нюанс – самостоятельно отправить груз он не может, так как находится на военной базе. Мужчина предложил заявительнице оплатить доставку вещей, среди которых, по его словам, находятся денежные средства, и потерпевшая может ими пользоваться, как компенсацией ее расходов на пересылку вещей. Доверчивая сургутянка заплатила за транспортировку вещей около 800 тысяч, но посылку так и не получила, а «офицер» перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщает УМВД Сургута.