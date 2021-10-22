​Глава депздрава Югры рассказал, справляется ли Сургут с наплывом ковидных больных

Глава департамента здравоохранения Югры нанес визит сургутским медучреждениям и проверил, насколько хорошо они справляются лечением зараженных COVID-19. Несмотря на то, что в округе сохраняется напряженная эпидобстановка, главврач региона считает, что поликлиники и больницы справляются с нагрузкой.

«В поликлиниках №1, 2, 4 есть ночные КТ-центры для пациентов с подозрением на ковид – за сутки врач обследует 200 пациентов и оказывает им полный перечень услуг. Вчера ночью проинспектировал поликлинику №1. Наплыв вызовов очень большой. Есть вызовы, которые обслуживают через 2-3 часа после поступления, но в дневное время их обслуживает поликлиника», – рассказал Добровольский.

Глава депздрава также отметил, что первый запрос, которые делают доктора, работающие в «красной зоне», – это расширение штата. Добиваться увеличения кадров будут за счет привлечения студентов-старшекурсников медицинских вузов, ординаторов (их планируют допускать к работе как с пациентами с COVID-19, так и в других направлениях), с помощью перераспределения специалистов из учреждений, не оказывающих помощь больным коронавирусом, и увеличения ковидных бригад.

Несмотря на то, что каждый день мы наблюдаем рост числа заболевших, количество привитых также увеличивается. Так, по информации ведомства, по сравнению с двумя прошлыми неделями, привитых от COVID-19 стало в пять раз больше. Тем не менее, наличие сертификата о вакцинации не спасает от риска заражения, и югочанам необходимо использовать дополнительные меры защиты. Особенно детям и подросткам – для них вакцину еще не разработали.

«Привитые пациенты есть и среди заболевших, и среди тех, кто находится в реанимации. Но, когда мы эти цифры оцениваем, действительно, в 3-5 раз реже привитые умирают, чем не привитые. Мне понравилось такое сравнение: вакцина, как бронежилет, но при этом и каску надо носить, и все равно в бою что-то может случиться. Оценивайте так», – подчеркнул Алексей Добровольский.

Однако ждать резкого снижения заболеваемости пока не стоит. Нерабочая неделя может помочь, но не сильно: «По опыту первых трех историй, мы всегда отставали от Москвы на 3-4 недели. Если сегодня в столице наблюдается рост зараженных ковидом, то и у нас снижаться следующие 4 недели не будет».