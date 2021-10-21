Врач сургутской скорой помощи не дал задыхающемуся младенцу умереть

Сургутский врач скорой помощи спас 21-дневного ребенка от смерти. Докторов вызвал отец малышки – он сообщил, что младенец задыхается. Специалисты прибыли на помощь уже спустя пять минут.

«После первого контакта с ребенком, молодой врач оценил его тяжелое состояние, обусловленное аспирационной асфиксией. Он не дышал, лежал на спине, наблюдался акроцианоз (синюшная окраска кожи, связанная с недостаточным кровоснабжением мелких капилляров). Со слов родителей, примерно 4-5 минут назад после кормления ребенка положили на спину, вследствие чего внезапно поперхнулся и перестал дышать, посинел с головы до ног», – сообщает депздрав округа.

Доктору пришлось работать в психологически тяжелых условиях, ведь от страха и стресса родители плакали и кричали. Бригада скорой медицинской помощи преодолела кризисную ситуацию и немедленно провели очистку полости рта, в результате чего был извлечен сгусток белого цвета размером 1.5-2 см мягкой консистенции. Только после врачебных манипуляций младенец смог нормально дышать.

Затем врачи доставили юного пациента в перинатальный центр для дальнейшего наблюдения.