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«Лада» всмятку: сургутянин спровоцировал тройную аварию на Нефтеюганском шоссе

В Сургуте накануне столкнулись две иномарки и «Лада»

«Лада» всмятку: сургутянин спровоцировал тройную аварию на Нефтеюганском шоссе
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером в Сургуте произошло тройное ДТП: водитель «Лады», двигавшийся по Нефтеюганскому шоссе, разогнался и врезался в «Тойоту» и «Хенде». От удара авто японской марки отбросило на опору дорожного знака и светофорный объект. Виновник аварии пострадал вместе со своим пассажиром, водитель «Тойоты» также получил травмы.

«Всего за 20 октября на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 138, комментариев: 0

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