Сургутские полицейские поделились достижениями в борьбе с наркотрафиком

С начала года в Сургуте из оборота изъяли более 32 килограммов наркотиков. На торговцев запрещенкой завели больше 400 уголовных дел. Об этом сообщают представители УМВД города.

Напомним, что накануне стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью», благодаря которой местные жители также могут поучаствовать в борьбе против распространения наркотиков.

«Уважаемые сургутяне! Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефону дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре 8 (3467) 398-215 (круглосуточно), а также 102», – уведомляет пресс-служба УМВД Сургута.