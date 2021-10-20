Спрос на вакцинацию от ковида в Сургуте вырос в восемь раз

В Сургуте спрос на вакцинацию от коронавируса вырос в восемь раз – во вторник, 19 октября, прививки поставили две тысячи человек. Об этом во время брифинга рассказал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов.

Взрывной спрос на прививки стал следствием введения обязательной вакцинации отдельных категории граждан в округе. Максим Слепов заверил, что вакцины в городе достаточно – порядка 15 тысяч доз. Кроме того, на склад поступил «КовиВак».

Поставить прививку можно во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые развернуты в крупных торговых центрах. В ТЦ уже образуются очереди за прививкой. Чтобы ускорить процесс и привить всех желающих, мобильные бригады усилят.

Максим Слепов напомнил, что иммунитет после прививки формируется через 42 дня. Кроме того, вакцинация не дают полной защиты от вируса.

Вакцинация – бронежилет. Она не защитит вас полностью, но сохранит ваши органы подчеркнул главврач. Это значит, что даже после прививки необходимо соблюдать все меры профилактики.

Статистика свидетельствует, что число вакцинированных в реанимациях ковид-госпиталей России – 0,03 процента. «У большинства вакцинированных осложнений COVID-19 не развивается. И повторю: статистика смертности – это статистика невакцинированных», - добавил Слепов.

Сегодня в Сургуте привились от коронавируса 168 тысяч человек - 71 процент от плана, закончили вакцинацию 158 тысяч – 67 процентов от плана, на ревакцинацию пришли около восьми тысяч человек.

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