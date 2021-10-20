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​Железнодорожный вокзал Сургута ждет соглашения

РЖД заключит соглашение с правительством ХМАО о реконструкции ж/д вокзала Сургута до конца октября

​Железнодорожный вокзал Сургута ждет соглашения
Фото: Р.Нуриев

Железнодорожный вокзал Сургута планируют начать реконструировать в 2022 году. Работы продлятся три года – до 2025-го. После этого площадь вокзала и пассажиропоток удвоятся. Соответствующее соглашение правительство Югры и ОАО «РЖД» должны подписать до конца октября. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок во время прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, посвященного теме «Транспорт».

По словам Гребешка, в июне 2021 года в правительство автономного округа поступило инвестиционное предложение ОАО «РЖД» о заключении соглашения, по которому в 2022 году начнется реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и в 2023 году строительство нового здания вокзала в Пыть-Яхе. Напомним, в Пыть-Яхе будет построено новое здание вокзала площадью 4,2 тысячи «квадратов» и пассажировместимостью не менее 300 человек.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 56, комментариев: 0

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