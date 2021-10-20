В Сургуте вновь прошел рейд по соблюдению масочного режима

В Сургуте проверили посетителей автосалона на соблюдение масочного режима. Причиной рейда послужили многочисленные жалобы от горожан. Представители местной мэрии также отметили, что в кабинетах специалисты могут следить за нарушениями ковидных ограничений – это помогает вынести штраф тем, кого поймали без маски.

«Администрацией были закуплены средства видеофиксации ещё в прошлом году, они используются в том числе для таких рейдов. Видео помогают, как правило, когда спорные ситуации возникают. Были уже случаи, когда сотрудники полиции просили конкретный отрезок видео для административного дела», – рассказал Максим Салий, начальник отдела административного контроля администрации Сургута.

Напомним, что санкции вводятся не только против антимасочников. Крупный штраф могут получить и организации, где в свободном доступе для посетителей не обнаружили бесплатных СИЗов и санитайзера.

«Индивидуальный предприниматель и юридические лица должны обеспечить СИЗами и антисептиками людей. За это предусмотрена санкция: для юр.лиц – от 100 до 300 тысяч, для ИП – от 30 до 50 тысяч», – ранее подчеркнул специалист отдела административного контроля Сергей Газенко.