В Сургутском районе поймали наркоторговца из Беларуси

В Лянторе (Сургутский район) задержали уроженца Беларуси, который, как оказалось позже, был наркоторговцем. Выявить дилера удалось случайно – его остановили сотрудники ДПС из-за того, что во время буксировки авто он неправильно перевозил пассажиров.

Странное поведение мужчины смутило силовиков. Они решили осмотреть иномарку и обнаружили свертки с неизвестным веществом. Следственно-оперативная группа в ходе расследования изъяла у злоумышленника несколько сотовых телефонов, планшет с географическими координатами и фотографиями «тайников-закладок». Позже задержанный сам показал несколько «кладов», где полицейские нашли 76 свертков с различными наркотическими веществами. Всего из незаконного оборота наркотиков было изъято порядка 60 граммов, в основном гашиш, мефедрон и PVP-метилэфедрон.

Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика были обнаружены весы, полимерные пакетики, изоляционная лента и пластиковые емкости со следовыми остатками наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленник пояснил, что прибыл на территорию Сургутского района с целью сбыта запрещенных веществ. Стоит отметить, что гражданин иностранного государства находится на территории РФ незаконно. В настоящее время приезжий в порядке ст.91 УПК РФ задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщает УМВД Сургутского района.