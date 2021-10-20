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Сотрудники ДПС поймали нарушителя ПДД, который оказался еще и наркоторговцем

В Сургутском районе поймали наркоторговца из Беларуси

Сотрудники ДПС поймали нарушителя ПДД, который оказался еще и наркоторговцем
Фото: pixabay.com

В Лянторе (Сургутский район) задержали уроженца Беларуси, который, как оказалось позже, был наркоторговцем. Выявить дилера удалось случайно – его остановили сотрудники ДПС из-за того, что во время буксировки авто он неправильно перевозил пассажиров.

Странное поведение мужчины смутило силовиков. Они решили осмотреть иномарку и обнаружили свертки с неизвестным веществом. Следственно-оперативная группа в ходе расследования изъяла у злоумышленника несколько сотовых телефонов, планшет с географическими координатами и фотографиями «тайников-закладок». Позже задержанный сам показал несколько «кладов», где полицейские нашли 76 свертков с различными наркотическими веществами. Всего из незаконного оборота наркотиков было изъято порядка 60 граммов, в основном гашиш, мефедрон и PVP-метилэфедрон.

Кроме того, на съемной квартире наркосбытчика были обнаружены весы, полимерные пакетики, изоляционная лента и пластиковые емкости со следовыми остатками наркотиков. Было возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленник пояснил, что прибыл на территорию Сургутского района с целью сбыта запрещенных веществ. Стоит отметить, что гражданин иностранного государства находится на территории РФ незаконно. В настоящее время приезжий в порядке ст.91 УПК РФ задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – сообщает УМВД Сургутского района.


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20 октября в 09:02, просмотров: 1242, комментариев: 0

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