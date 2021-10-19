Рейс «Сургут — Худжанд» будет выполняться два раза в неделю

Авиакомпания Utair возобновляет рейс из Сургута в Худжанд. Он будет выполняться два раза в неделю: из Сургута – по средам в 19.00, из Худжанда – по четвергам в 00.10, а также из Сургута – по пятницам в 20.00, из Худжанда – по субботам в 01.10. Второй рейс начнет летать с 5 ноября.

«Прямой рейс в Таджикистан нужен жителям региона, поэтому после восстановления авиасообщения между странами мы возвращаем направление в расписание и увеличиваем число рейсов для удобства пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, что в аэропорту Сургута возобновилось международное авиасообщение в конце августа 2021 года.