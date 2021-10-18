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Все в сборе: губернатор Югры встретилась с сургутскими депутатами

Депутаты Сургута выбрали нового председателя думы и встретились с губернатором Югры

Все в сборе: губернатор Югры встретилась с сургутскими депутатами
Фото: Дума Сургута

В Сургуте состоялось первое заседание седьмого созыва думы. Народных избранников поздравили с победой на выборах и вручили удостоверения и нагрудные знаки.

«Вы принимаете эстафету и опыт от команды шестого созыва, которая очень много сделала для того, чтобы инициативы и идеи горожан были воплощены. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить депутатов думы предыдущего созыва и пожелать седьмому созыву, чтобы те идеи и наказы, которые продолжают реализовываться, вами были поддержаны», – в своей поздравительной речи отметила и.о. главы города Сургута Анна Томазова.

С сегодняшнего дня сургутскую думу на неосвобожденной основе возглавил депутат Максим Слепов – за его выдвижение проголосовало 23 депутата, против только один. Заместителями Председателя стали Надежда Красноярова (на освобожденной основе) и Виктор Пономарев (на неосвобожденной).

«Пусть это звучит банально, но дума – это коллегиальный орган, мы работаем вместе. Я очень рассчитываю на помощь заместителей. Когда мы соберемся на депутатские слушания, именно там и разделим полномочия по комитетам, определимся, кто какую часть работы будет выполнять», – сказал в интервью журналистам Слепов.

Также 17 октября в зале заседаний парламента с депутатами встретилась губернатор Югры Наталья Комарова. По мнению главы региона, такие встречи необходимы для того, чтобы оценивать ход работ, обещанных во время предвыборной компании: «Такое общение, глаза в глаза, без регламентов, необходимо, чтобы мы максимально быстро вошли в рабочий ритм и как можно быстрее и эффективнее выполнили свою депутатскую работу, исходя из того, что заявлено в избирательной компании».

Новый председатель местной думы, в свою очередь, заявил, что повестка уже сформирована с учетом пандемии и потребностей горожан: «Люди стали больше обращать внимания на проблемы, которые касаются общественных пространств. В них местные жители проводят больше времени из-за эпидобстановки. Работы много, я надеюсь, мы с администрацией выстроим план работы».

После выступления Слепова, губернатор подчеркнула, что все вопросы по благоустройству необходимо согласовывать с горожанами, поэтому мнение депутатов должно быть структурировано и иметь приоритет на создание комфортной среды для жизни людей.


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