Житель Сургутского района пойдет под суд за выращивание марихуаны

Житель поселка Барсово (Сургутский район) выращивал коноплю и попался. Как оказалось, мужчина хранил в своем гараже еще и 51 патрон. На югорчанина завели уголовное дело.

Следствием установлено, что обвиняемый с октября 2020 года приспособил свой гараж в Барсово под выращивание конопли. Там он установил парники, оснащенные специальным освещением и вентиляцией. Мужчина вырастил запрещенные растения. После этого он произвел сбор «урожая», получив из него наркотические средства. В дальнейшем он планировал сбыть наркотики наркозависимым гражданам.

«При обыске в гараже обнаружено 128 кустов конопли и более 80 грамм марихуаны. Также в гараже обнаружены боеприпасы в количестве 51 патрона. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает прокуратура Югры.