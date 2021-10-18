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​Ремонт улицы Быстринской завершили на год раньше срока

Подрядчик, ремонтировавший улицу Быстринскую в Сургуте, раскрыл секрет оперативности

​Ремонт улицы Быстринской завершили на год раньше срока
Фото: администрация Сургута

В Сургуте на год раньше завершили работы на улице Быстринаская. Здесь отремонтировано 35 тысяч квадратных метров проезжей части, из них 4,5 тысячи – парковочные места, а также 11 тысяч квадратных метров тротуаров.

При этом контракт был рассчитан на период с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Ожидалось, что работы будут разбиты на два этапа, но подрядчик успел сделать все за один сезон. На вопрос, как удалось справиться так оперативно, заместитель главного инженера филиала N 3 АО ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский отметил:

Работали

В этом году в Сургуте прошла масштабная дорожная кампания. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано шесть участков. Кроме того, своего часа дождались проезды, которые долгое время вызывали жалобы горожан.

«За счет городского бюджета было отремонтировано шесть внутриквартальных проездов возле образовательных учреждений в разных районах города. В частности, самый знаменитый, наверное, это проезд к СурГПУ с улицы 50 лет ВЛКСМ, проезд между школой №6 и детским садом в НГДУ. Такие, которые давно просили своего решения. Но вот наконец-то мы их сделали. Также мы сделали большую работу на улице Сосновая. Поменяли дорожное покрытие, сделали тротуары, освещение. Полтора километра дороги – большой объем работы», - рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

Напомним, что в график первоочередного ремонта на следующий год вошла улица Привокзальная, на 2023-й – улицы Крылова и Толстого. В «дорожную карту» по ремонту проездов включили 56 территорий, их приведут в порядок за три года.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 161, комментариев: 0

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