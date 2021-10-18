Жителей Сургутского района просят сообщить, где торгуют наркотиками

С 18 октября по 29 октября в Сургутском районе пройдет Всемирная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие направлено на привлечение внимания общества к проблеме наркомании, и на участие горожан в противодействии незаконному обороту и потреблению наркотиков.

«По телефону дежурной части (8-3462) 74-60-02 Вы можете круглосуточно сообщать о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе анонимно», – объявила пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Во время первого этапа акции в стране, по данным МВД РФ, из незаконного оборота было изъято более 380 килограммов психотропных веществ и наркотических средств. Всего за это время поступило более 11 тысяч обращений.