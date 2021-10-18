Губернатор Югры Наталья Комарова пообщалась с депутатами новой Думы Сургутского района

16 октября в Лянторе губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с депутатами Думы Сургутского района VII созыва. Встречала губернатора округа обновленная команда районных депутатов, победившей в трудных, конкурентных выборах.

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий рассказал о том, как прошла встреча. «В начале заседания мне предоставилась возможность лично поблагодарить Наталью Владимировну Комарову за поддержку, благодаря которой мы стали частью команды Югры. В предстоящие пять лет вместе с коллегами-депутатами постараемся оправдать доверие губернатора и доверие жителей Сургутского района.

Губернатор открыла заседание с ясного посыла, что это встреча не последняя, и напутствовала работать так, чтобы люди были уверены, что органы власти трудоспособны выполнить их наказы.

Разговор продолжили в доверительной обстановке, обсуждая важные для района направления работы, перспективы развития экономики и повышения уровня жизни людей».

Валентин Полторацкий рассказал главе региона о планах по развитию Сургутского района, которые отражены в карте развития Югры. В качестве примера привел проект арт-парка «Этноград», в частности, продолжение его благоустройства. На территории планируется разместить смотровую площадку, пешеходные зоны и зоны отдыха. Строительство рассчитано до 2024 года.

Упомянул обновление базы «Ляминские берега», открытие скейт-парка в Барсово, парка «Мечта» в Фёдоровском, окончание строительства Бардовской площади в п. Высокий Мыс.

В диалоге губернатор акцентировала тему инициативного бюджетирования при выборе объектов благоустройства и проектов. Район успешно действует в этом направлении: в 2022 году в планах – благоустройство аллеи «Московская» по инициативе молодёжи п. Фёдоровский и сквера в 5 мкрн Лянтора, выбранного лянторцами при голосовании. Оба предложения могут воплотится в жизнь при условии поддержки федерального и окружного бюджетов. Председатель Думы района считает это правильным, когда жители не только высказывают мнение, но и принимают участие в реализации проектов.

«Обсудили порядка 10 приоритетных вопросов развития района. Определили задачи сфер ЖКХ, образования, культуры, вопросы строительства жилья, школ, ремонта дорог, обустройства дворовых площадок. В конце встречи Наталья Владимировна нацелила продолжать открытый диалог с избирателями, продвигать важные для района и Югры инициативы. Подчеркнула эффективность работы в команде для исполнения задач, которые качественно отражаются на жизни жителей Сургутского района», - подытожил Валентин Полторацкий.