На ремонт бассейна гимназии «Лаборатория Салахова» из бюджета Сургута ушло более 105 миллионов

В Сургуте плавательный бассейн гимназии «Лаборатория Салахова» отремонтировали. На эти цели потребовалось более 105 миллионов рублей – деньги выделили из местного бюджета. Об этом сообщает местная администрация.

Отмечается, что в рамках работ был выполнен ремонт чаш бассейнов с устройством мембраны, произведена отделка внутренних помещений, согласно требований СП, СанПиН, усилены ж/б конструкции, заменили инженерные системы, выполнили обустройство кровли, фасадов, крылец, благоустройство прилегающей территории, а также мероприятия по обеспечению доступа людям с ограниченными возможностями.