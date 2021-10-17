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Сургутянка и ее молодой подельник отправятся в тюрьму за попытку продать наркотики

В Сургуте осудили двух наркосбытчиков, пойманных с поличным еще год назад

Сургутянка и ее молодой подельник отправятся в тюрьму за попытку продать наркотики
Фото: pixabay.com

В Сургуте осудили 27-летнюю женщину и 19-летнего молодого человека за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Злоумышленники в июле 2020 года приобрели «синтетику» в интернете и собрались делать закладки, но попались с поличным.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил наказание женщине - в виде 12 лет, молодому человеку - 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», – сообщает прокуратура Югры.


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17 октября в 13:50, просмотров: 1867, комментариев: 0

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