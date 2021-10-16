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​В Сургуте высадят «Аллею отцов»

В Югре с размахом отметят первый День отца – посадят деревья и проведут слет Совета Отцов

​В Сургуте высадят «Аллею отцов»
Фото: vk.com/ofnv86

В воскресенье, 17 октября, в Сургуте отметят День Отца. В городе состоится I Региональный слет Советов отцов ХМАО – Югры, а в парке Кедровый лог высадят «Аллею отцов». Во всех мероприятиях планируется участие губернатора округа Натальи Комаровой.

На региональном слете обсудить вопросы об инициативе создания регионального объединения отцов, об учреждении почетного знака «Отцовская слава», о лучших практиках участия отцов в просветительских и социально значимых проектах, о роли отца в организации безопасного интернета, а также об инициативах родительской общественности.

Напомним, что в этом году в России впервые отмечается День Отца.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 251, комментариев: 0

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