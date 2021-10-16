Губернатор Югры проведет встречу с новой думой Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова в этот уикенд будет работать в Сургуте. Ожидается, что глава региона прибудет в город во второй половине дня. На субботу, 16 октября, у нее запланирована встреча с вновь избранными депутатами думы города.

Напомним, накануне депутаты Сургута провели первое заседание седьмого созыва. На нем был избран председатель, которым стал главврач городской поликлиники №1 Максим Слепов. Вице-спикерами стали Надежда Красноярова и Виктор Пономарев.

На воскресенье, 17 октября, у Натальи Комаровой запланирован ряд встреч и участие в общественных мероприятиях. В частности, нубернатор примет участие в I Региональном слете Советов отцов ХМАО – Югры, а также высадке саженцев деревьев «Аллея отцов» в парке Кедровый лог.