Следователи начали проверку из-за трупа на детской площадке в Сургуте

Сегодня в Сургуте на детской площадке рядом с домом по улице Островского, 20 нашли труп со следами от веревки. По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения покончил с собой. Трагедия произошла ранним утром - с 4.00 до 6.00.

«Записок нет, телесных повреждений тоже. Следователи выясняют все обстоятельства, устанавливают родственников и причины происшествия», – сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Жители города возмущены поступком погибшего, ведь его могли увидеть дети. «Надо же додуматься на детской площадке», – написала сургутянка в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».