В 33 школах Сургута некоторые классы отправили на дистанционное обучение

Удаленка возвращается: в Сургуте на дистанционное обучение переведены учащиеся некоторых классов в 33 школах, сообщает администрация города. Причина — высокий рост заболеваемости, причем не только COVID-19, но и ОРВИ. Также образовательный процесс приостановлен частично в 59 группах 29 детских садов города.

«На дистанционное обучение класс переводят в случае, если количество заболевших ОРВИ составляет 20 процентов или хотя бы один ребенок заболел COVID-19», — напоминают в мэрии.

Удаленно учатся дети не только в Сургуте: ранее siapress.ru сообщал, что дистант ввели почти в 400 школьных классов по всей Югре. Некоторые детские сады пришлось закрывать полностью.