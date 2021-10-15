Председатель Думы района Валентин Полторацкий провёл рабочую встречу по развитию базы «Ляминские берега»

Председатель Думы Сургутского района Валентин Полторацкий вместе с главой поселения Алексеем Дизером, и.о. начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Сергеем Тироном, и.о. директора спортивной школы Олимпийского резерва Татьяной Емченко и другими специалистами составили общий план действий на 2022 год.

Сначала разработали схему по снижению затрат на содержание базы «Ляминские берега». Решили, что переход на зимний вариант системы водо- и теплоснабжения позволит сэкономить расход бюджетных средств района.

«Дополнительно решили, что для комфорта спортсменов, отдыхающих и персонала базы необходимо установить уличное освещение и обустроить пешеходные дорожки к каждому объекту. Вернемся к этим вопросам после того, как специалисты районной администрации сделают необходимые расчёты, которые мы обсудим с главой района», - отметил председатель Думы района.