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Мошенники выманили у наивного сургутянина более миллиона рублей через фишинговый сайт

Сургутянин хотел купить видеокарты, но потерял крупную сумму

Мошенники выманили у наивного сургутянина более миллиона рублей через фишинговый сайт
Фото: pixabay.com

Житель Сургута хотел купить видеокарты, но стал жертвой мошенников. Мужчина повелся на фишинговый сайт и потерял более одного миллиона рублей.

Как рассказал сотрудникам полиции сам потерпевший, он оформил заявку для покупки запчастей на крупную сумму. По условиям «продавца» товар должен был поступить сургутянину после проведения оплаты в полном размере. Потерпевший в течение двух дней совершал переводы денежных средств на счет мошенника и далее ожидал доставки оплаченного товара более недели. Заказ так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщает УМВД Сургута.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 445, комментариев: 0

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