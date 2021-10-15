Число желающих привиться сургутян внезапно увеличилось

Сургутяне пошли в поликлиники за прививками от короны: таков результат недавно введенных ограничений. Как сообщил главврач городской поликлиники №1 Максим Слепов, наплыв желающих вакцинироваться серьезный: «В понедельник привилось около тысячи человек, во вторник — порядка 950. Надеюсь, эти темпы в Сургуте сохранятся, и мы все-таки создадим необходимую популяционную прослойку вакцинированных людей для того, чтобы остановить коронавирусную инфекцию».

Вместе с этими данными увеличилось число вакцинированных в Сургуте: порядка 162 тысячи человек уже поставили требуемый укол, городские медики планируют в ближайшие месяцы вакцинировать в полтора больше человек — до 270 тысяч.

Напомним, что накануне губернатор Югры Наталья Комарова снова ужесточила ограничительные меры в регионе — вернулась система цифрового уведомления, которая предписывает населению при посещении общественных мест регистрироваться по QR-коду. Там же правоохранительные органы проводят рейды, ловя безмасочников: напомним, что появляться в магазинах, кафе, кинотеатрах, спортзалах и вообще где бы то ни было предписано обязательно в маске.