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​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным

Торговый центр, работающий на месте расстрела чиновников в Сургуте, привлек внимание властей

​Участок, где расстреляли двух сургутских чиновников, вновь стал спорным
Фото: vk.com/id646285601

Торговый центр, расположенный на пересечении проспекта Пролетарского и улицы Каролинского в Сургуте, привлек внимание городских властей. Вероятно, трехэтажный магазин работает с нарушением закона. Такое мнение высказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

По словам чиновника, этот участок был предоставлен под строительство объекта здравоохранения. «Мы считаем, что здесь, как минимум, земельное законодательство нарушается в части вида разрешенного использования земельного участка. Поэтому со стороны администрации обращение в Росреестр написано на предмет проверки земельного законодательства», — сообщил он «СургутИнформТВ».

Напомним, на участке, о котором идет речь, девять лет назад расстреляли двух чиновников ДИЗО. Тогда причиной конфликта стал снос работающей на этом месте незаконной шиномонтажки.

Торговый центр, который, как выяснилось, должен был быть медицинским учреждением, работает достаточно давно. Вероятно, на него обратили внимание из-за недавнего возобновления работы ДИЗО.

Представители торгового центра пока ситуацию не комментировали.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 446, комментариев: 0

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