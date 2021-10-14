На ремонт сургутских дворов направили 249 миллионов рублей

В этом году в Сургуте отремонтировали 32 дворовые территории. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда обновили 14 двора.

«На сегодня полностью заасфальтированы все дворы. Обустроены тротуары, автопарковки и пешеходные дорожки, оборудованы детские и спортивные площадки», – подвел итоги ремонтной кампании глава города Сургута Андрей Филатов.

Во время проверки обустроенных дворов были выявлены недоработки на пяти участках. Подрядчиков обязали исправить их в ближайшие дни. Еще одной проблемой в ремонтной кампании стало то, что сроки работ на некоторых территориях были продлены. По словам главы города, это связано с несвоевременной поставкой оборудования и материалов.

Напомним, что на ремонт было выделено 249 миллионов рублей, из них 40 – это вклад сургутян, который подключились к программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее стало известно, что в 2022 году планируют благоустроить около 30 дворов. Администрация города определила цели на следующий год и нацелена на то, чтобы побить рекорд по количеству отремонтированных придомовых территорий.