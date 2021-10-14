Жительницу Сургута задержали за убийство пенсионерки

В Сургуте задержана 32-летняя женщина, которую подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Трагедия произошла поздним вечером 10 октября во время застолья в квартире одного из домов на Университетской. Между двумя дамами произошел бытовой конфликт. «Из-за раздражающего поведения малознакомой компаньонши, подозреваемая нанесла той удар кухонным ножом в область шеи. Пытаясь предотвратить трагические последствия, подозреваемая вызвала скорую помощь, однако до приезда медицинских работников 62-летняя жительница Сургутского района скончалась», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемая заключена под стражу. Ранее она была судима за покушение на убийство и угрозу убийством.