В Сургуте приобрели 54 квартиры для переселенцев из аварийного жилфонда. И это только начало

В Сургуте продолжается работа по расселению и сносу аварийных домов. На сегодня заключено 54 муниципальных контрактов на приобретение 54 квартир. Победителем аукциона и застройщиком является ООО СК «Формула ремонта». До конца года планируется приобрести 175 жилых помещений. Передача жилья по контракту планируется до 1 декабря 2022 года.

Администрация Сургута использует новый механизм приобретения жилья для семей, проживающих в аварийных домах по договору соцнайма. Так, средства передаются застройщику по гарантии банка еще на этапе возведения. Вложенные деньги застрахованы: если застройщик не выполнит свои обязательства, средства будут возвращены в бюджет города.

«Эта часть всегда притормаживалась, стояла на месте. Мы оплачиваем сегодня под гарантией банка дом, который только начинает строиться. Застройщику это тоже интересно, потому что он получает финансы для старта и реализации», – рассказал о новом механизме глава Сургута Андрей Филатов на заседании городского штаба.

В этом году было выделено более двух миллиардов рублей, из них на выплаты выкупной стоимости собственникам – 1 709 000 000 рублей, и на приобретение жилых помещений для тех, кто живет по договору соцнайма, – 659 миллионов.

Также ранее планировалось приобрести 12 квартир для людей с инвалидностью. На сегодняшний день администрация города заключила пять муниципальных контрактов на сумму 28 миллионов рублей на покупку пяти жилищных помещений, приспособленных для проживания лиц с ОВЗ. Квартиры рассчитывают вручить до 31 июля 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что приобретение квартир для детей-сирот тоже идет через вложение средств на покупку жилья в новостройках. Это позволит обеспечить квадратными метрами рекордное количество детей-сирот – 175 человек до конца 2022 года.