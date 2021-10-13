В храм «Всех скорбящих Радость» привезли икону с частицами мощей святых

В сургутском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» до 1 ноября пробудет икона с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

«В наш храм уже по доброй традиции прибыла икона со святыми мощами святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Это покровительницы нашего храма. По благословению Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского, каждый год на престольный праздник эта икона прибывает к нам и пребывает здесь в течение некоторого времени. В этом году икона со святыми мощами будет пребывать в нашем храме до 1 ноября. Эта икона была привезена нашим архипастырем из республики Казахстан во время его визита в Казахстанский митрополичий округ и была передана в дар митрополитом Александром для молитвенного поклонения в нашу епархию», - рассказал протоиерей Павел Придатченко.

Напомним, храм «Всех скорбящих Радость» расположен в районе НГДУ на проезде Кедровый, 4.