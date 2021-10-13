Работники СГЭС завершили подключение электричества в индустриальном парке «Югра»

Индустриальный парк «Югра» теперь подключен к электросети. Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» уже завершили все необходимые работы – монтаж оборудования и пусконаладочные работы на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН), которая в скором времени начнёт подачу напряжения.

«Перед СГЭС стояла задача – обеспечить надежной электроэнергией современную промышленную инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Энергетиками была смонтирована трансформаторная подстанция на 2Мвт и проложена кабельная линия 10 кВ протяжённостью в полкилометра. Энергоустановка готова к подаче необходимой мощности на производственный объект», – прокомментировал главный инженер ООО «СГЭС» Андрей Голубков.

Отмечается, что установка будет снабжать энергией 10 га объекта, в том числе 1500 м² производственных площадей, 3 800 м² офисных помещений и 3 000 м² научно-исследовательского центра.