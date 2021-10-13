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​На трассе под Сургутом промышлял разбойник с огнестрелом

В Сургутском районе водителя ограбил разбойник с пистолетом

​На трассе под Сургутом промышлял разбойник с огнестрелом
Фото: pixabay.com

Полицейские Сургутского района задержали подозреваемого в разбойном нападении – злоумышленник ограбил 27-летнего водителя на трассе «Угут – Пыть-Ях».

О преступлении, совершенном в начале октября, в полицию сообщил потерпевший. Он рассказал, что ехал в Сургут за покупками и остановился отдохнуть на трассе.

«В это время мимо проехал автомобиль, который затормозил и задним ходом подъехал к машине заявителя таким образом, что его дальнейшее движение было заблокировано. После чего неизвестный подошел к нему и начал требовать денежные средства, при этом угрожая применением огнестрельного оружия. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал имеющиеся у него наличные средства в размере одной тысячи рублей. После чего, разбойник скрылся в неизвестном направлении», - описали произошедшее в пресс-службе районной полиции.

В нападении подозревают 42-летнего жителя Сургутского района, который уже был судим за кражу. Мужчина признался, что пошел на преступление ради корысти. Интересно, что оружием судимый гражданин владеет на законных основаниях. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 676, комментариев: 0

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