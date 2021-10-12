Убийца и насильник из Башкирии скрывался в Сургуте

В Сургуте задержан 32-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании и убийстве. Преступления он совершил в одном из сел Башкирии в 2006 году и 15 лет скрывался от правосудия.

«По версии следствия, в 2006 году уроженец Стерлибашевского района Башкортостана 1989 года рождения приехал в одно из сельских поселений республики с целью совершения краж. Вечером, находясь в алкогольном опьянении, он увидел девушку, которая шла одна. Применив физическую силу, он затащил ее в овраг, где совершил противоправные действия сексуального характера, а после нанес телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть потерпевшей. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник припорошил труп землей. Этой же ночью он уехал из деревни на такси», - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе УМВД Сургута.

Личность преступника удалось установить только в 2018 году при сверке ДНК профиля. С тех пор мужчина находился в межгосударственном розыске.

«Выяснилось, что с 2006 по 2015 годы данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничества, угоны, кражи и грабеж. Более того, он разыскивался судебными приставами, как злостный неплательщик алиментов. В сентябре 2021 года оперативники уголовного розыска установили, что разыскиваемый скрывается от наказания в Сургуте. Накануне при содействии сотрудников Росгвардии он был задержан и помещен в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник этапирован в Башкортостан, где предстанет перед судом и понесет наказание за совершение особо тяжкого преступления.